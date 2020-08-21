رؤية كبار المسؤولين الكوريين الشماليين بشأن الأزمة الاقتصادية في بلدهم

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بدأ كبار المسؤولين في كوريا الشمالية في التأمل الذاتي في أعقاب اعتراف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بالأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.وكان الزعيم "كيم" قد اعترف بأن كوريا الشمالية تعانى من وضعٍ اقتصادي سيئ بسبب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، ووباء فيروس كورونا، والفيضانات المدمرة التي ضربتها مؤخرا.وأرجع وزير الصناعات الكيميائية "جانغ كيل ريونغ" السبب في عدم تمكن الصناعات الكيميائية من لعب دورها في تحقيق أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية التي تم وضعها في المؤتمر السابع لحزب العمال الحاكم، إلى مسؤولي الوزارة الذين نفذوا مشروعات دون نظرة استراتيجية وخطة دقيقة.ومن جانبه، أرجع "كيم كوانغ نام" رئيس شركة "كيم تشيك" لصناعة الحديد السبب في الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة إلى شركته التي تقود الصناعات الحديدية في البلاد.