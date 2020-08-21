الجمعية الطبية في كوريا الجنوبية تقترح إجراء محادثات

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وسط الإضراب الوطني الذي ينظمه الأطباء المتدربون احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح القوى العاملة الطبية، اقترحت الجمعية الطبية الكورية إجراء محادثات طارئة مع رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" والأحزاب السياسية.وقالت الجمعية أمس الأحد إنها بعثت برسائل إلى كل من مكتب رئيس الوزراء، والحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي، تتضمن اقتراح إجراء محادثات طارئة.وأوضحت الجمعية أنه مع انتشار فيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء البلاد، فقد ارتأت أنه من الضروري للأطباء والمجتمع السياسي التعاون فيما بينهم.وقال المتحدث باسم الجمعية "كيم ديه ها" إن الجمعية اقترحت عقد الاجتماع وتركت الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات.وأعرب "كيم" عن أملها في أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى حل من خلال الحوار في ظل هذا الوضع الخطير.وقد ارتفعت الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ما يقرب من 400 يوم أمس الأحد، مع تسجيل حالات في جميع أنحاء البلاد.