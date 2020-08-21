وزير الصحة الكوري يحذر من رفع التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث

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حذر وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري "بارك ننغ هو" من احتمال رفع قواعد التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى وهو المستوى الثالث، مشيرا إلى التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك.وقال بارك في مقابلة ضمن برنامج للكي بي إس صباح أمس الأحد، إن الحكومة لا يمكنها بسهولة رفع مستوى التباعد الاجتماعي في ضوء التكاليف الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن كوريا على مفترق طرق في مكافحة فيروس كورونا، وقال إنه إذا تمكنت كوريا من احتواء انتشار الفيروس، فسوف يمكنها التعامل مع الوباء من خلال قواعد التباعد الاجتماعي الحالي من المستوى 2.ومع ذلك، قال الوزير إنه إذا ساءت الأمور، فإن الحكومة ستنظر في ترقية إرشادات التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى، وهو المستوى 3.كما حث الوزيرُ بارك الأشخاصَ الذين شاركوا في مسيرة يوم التحرير في وسط مدينة سيول، وكذلك أولئك الذين كانوا حاضرين بالقرب من المسيرة، على إجراء اختبار فيروس كورونا بسرعة.