تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا عالميا 800 ألف

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تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا-19 في جميع أنحاء العالم 800 ألف أول من أمس السبت، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 23 مليونا.ووفقا لتقرير نشره موقع "ورلد ميتر" الذي يقدم إحصاءات في الوقت الفعلي عن الوباء، بلغ عدد الوفيات العالمية ما يقرب من 804 آلاف شخص مساء السبت بتوقيت كوريا.كما قال تقرير نشرته وكالة "فرانس برس" أيضا إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم تجاوزت 800 ألف يوم السبت.وكان عدد الوفيات العالمية قد تجاوز مستوى 400 ألف في السادس من يونيو، وهو ما يعني أن العدد تضاعف في أقل من ثلاثة أشهر.وقالت التقارير إن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيات في العالم بنحو 180 ألفا، وتليها البرازيل والمكسيك والهند.وأشارت وكالة "فرانس برس" إن هذه الدول الأربع تستوعب أكثر من نصف عدد الوفيات العالمية.