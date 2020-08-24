الأطباء المتدربون المشاركون في الإضراب يوافقون تقديم خدمات علاج كورونا

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وسط الإضراب العام على مستوى البلاد من قبل الأطباء المتدربين، وافقت جمعية الأطباء المتدربين على المشاركة بنشاط في تقديم الخدمات الطبية ذات الصلة بعلاج فيروس كورونا-19.وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع طارئ عُقد ليلة أمس الأحد بين جمعية الأطباء المتدربين الكوريين ورئيس الوزراء "جونغ سي كيون".كما وافق المجتمع الطبي، بما في ذلك الجمعية، على بدء مناقشات "صادقة" مع الحكومة حول القضايا الخلافية. لكن مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن هذه الاتفاقات لا تعني انسحاب الأطباء من إضرابهم أو العودة إلى العمل بشكل كامل.وفي ظل الوضع الخطير لفيروس كورونا في كوريا، توصل الأطباء المتدربون والحكومة إلى حل وسط لخلافاتهما، حيث سيعود الأطباء إلى العمل على أساس محدود، مع مواصلة المفاوضات مع الحكومة.وكان الأطباء قد دخلوا في إضراب منذ يوم الجمعة للاحتجاج على إصلاحات القوى العاملة الطبية الحكومية، بما في ذلك خطة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.