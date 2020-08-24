وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية تصدر تفويضا طارئا لعلاج كورونا بالبلازما

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أفادت تقارير صحفية بأن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت تفويضا طارئا باستخدام بلازما الدم من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا-19، كعلاج للمرض.وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، قالت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية يوم السبت إن الأدلة الأولية تشير إلى أن بلازما الدم يمكن أن تقلل من عدد الوفيات وتحسّن من صحة المرضى عند تناولها في الأيام الثلاثة الأولى من دخولهم المستشفى.كما أوضحت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أنها حددت سلامة هذا المنتج في تحليلات أجريت على 20 ألف مريض تلقوا العلاج، موضحة أن 70 ألف مريض قد عولجوا بالفعل باستخدام بلازما الدم حتى الآن.وأشارت وكالة رويترز إلى أن ما يسمى بـ"تصريح الاستخدام الطارئ" من قبل إدارة الغذاء والدواء قد صدر عشية المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث سيتم ترشيح "دونالد ترامب" لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.