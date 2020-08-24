مدينة سيول تفرض ارتداء الكمامات بشكل إلزامي

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اعتبارا من اليوم الاثنين، سيُطلب من الناس في مدينة سيول ارتداء كمامات الأنف في الأماكن العامة إلزاميا، وذلك وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا-19 مؤخرا في جميع أنحاء البلاد.وشدد القائم بأعمال عمدة سيول "صو جونغ هيوب" في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد على أن ارتداء الكمامات هو أساس الحجر الصحي في الحياة اليومية.وبموجب هذا الأمر الإلزامي سيتوجب على الناس ارتداء الكمامات في جميع الأوقات في أثناء وجودهم في الأماكن العامة، سواء في الأماكن الداخلية أو الخارجية باستثناء الأوقات التي يتناولون فيها مأكولات أو مشروبات.ودعا القائم بأعمال رئيس البلدية إلى تعاون المواطنين النشط في تنفيذ هذا الإجراء والالتزام به، مشيرا إلى أن مواطني سيول قد ظلوا متعاونين للغاية مع أوامر البلدية بشأن ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.كما أشار "صو" إلى أن إدارة المدينة ستشدد أيضا من سياسات الوقاية والتباعد الاجتماعي، المطبقة في 12 نوعا من المرافق عالية الخطورة.