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المحلية

تحذيرات من أن كوريا الجنوبية لم تصل بعد إلى ذروة وباء كورونا

Write: 2020-08-24 09:54:31Update: 2020-08-24 09:58:08

تحذيرات من أن كوريا الجنوبية لم تصل بعد إلى ذروة وباء كورونا

Photo : YONHAP News

مع ارتفاع حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية إلى ما يقرب من 400 حالة يوم أمس الأحد، حذرت سلطات الحجر الصحي من أن البلاد لم تصل إلى ذروتها بعد.
وقالت "جونغ أون كيونغ" مديرة المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحاطة دورية إنها تتوقع أن يزداد عدد الإصابات الجديدة أكثر، حيث لا تزال اختبارات الفيروس والتحقيقات الوبائية جارية.
وأوضحت "جونغ" أن الأمر سيستغرق أكثر من أسبوع لتقييم آثار إرشادات التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني التي دخلت حيز التنفيذ على الصعيد الوطني يوم الأحد.
وأضافت أن سلطات الحجر الصحي تواصل النظر في الحاجة إلى ترقية إرشادات التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث الأعلى، مع مراقبة سرعة انتشار الفيروس.
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