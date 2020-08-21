إعصار بافي يقترب من شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

يتحرك إعصار "بافي" باتجاه شبه الجزيرة الكورية حيث يتوقع أن يصل إلى المياه بالقرب من جزيرة جيجو بحلول بعد الغد الأربعاء.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، ظل إعصار "بافي"، وهو الإعصار الثامن الذي يضرب شبه الجزيرة الكورية في هذا الموسم، يتحرك شمالا بسرعة 9 كيلومترات في الساعة من المياه التي تقع على بُعد 270 كيلومترا غرب منطقة أوكيناوا اليابانية، حتى الساعة 3 صباحا من اليوم الاثنين.ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة غرب جزيرة جيجو الكورية الجنوبية بحلول يوم الأربعاء، ثم يتجه شمالا على طول الساحل الغربي للبلاد قبل أن يصل إلى اليابسة في مقاطعة "هوانغ هيه" في كوريا الشمالية يوم الخميس.ومن المتوقع أن يكون الإعصار أقرب إلى جزيرة جيجو بعد ظهر يوم الأربعاء، وسيول صباح الخميس. وبالتالي، من المتوقع أن تتعرض كوريا للتأثير المباشر للإعصار بين ليلة الثلاثاء ويوم الخميس.واعتبارا من اليوم الاثنين، سيظل إعصار "بافي" متواضعا في الحجم، لكنه سيصبح أقوى بكثير بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى أراضي كوريا الجنوبية.