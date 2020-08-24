المعسكر الحاكم يوافق على وقف مناقشة مدفوعات الإغاثة الثانية

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وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، اتفقت الحكومة والحزب الحاكم والمكتب الرئاسي على عدم مناقشة مسألة دفع تعويضات ثانية للإغاثة من فيروس كورونا في الوقت الحالي.وعقدت الكتلة الحاكمة اجتماعا مغلقا يوم أمس الأحد في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في سيول لمناقشة تدابير التعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا.وقال المشاركون في الاجتماع إن لديهم آراءً مختلفة بشأن مدفوعات الإغاثة، لكنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن البلاد تواجه منعطفا حرجا في مكافحة الفيروس، وأنه قد حان الوقت الآن لتركيز كل الجهود على إجراءات الحجر الصحي.وقررت الكتلة الحاكمة النظر في اتخاذ تدابير للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي المرض بعد مراجعة شاملة للظروف الاقتصادية.وقد تشمل تلك التدابير الممكنة دفع تعويضات، ودعم سياسات التوظيف، ودعم العاطلين عن العمل.