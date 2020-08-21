تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى أقل من 300

Photo : YONHAP News

قل عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عن 300 حالة لأول مرة منذ 4 أيام.وأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغ 266 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 17 ألفا و665 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الـ266 الجديدة، 258 حالة محلية المصدر، منها 97 حالة في سيول، و84 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و10 حالات في كل من مدينة ديجون ومقاطعة شمال تشونغ تشنغ، و7 حالات في كل من مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ ومقاطعة جنوب تشولا، و6 حالات في كل من مقاطعة كانغ وان ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، و4 حالات في مقاطعة شمال تشولا، و3 حالات في مدينة بوسان، وحالة واحدة في كل من مدينة كوانغ جو، ومدينة أولسان، ومدينة سيجونغ، ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وبقي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا عند مستوى 309 أشخاص دون تغيير، فيما بلغ عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم 14 ألفا و219 شخصا حتى الآن.