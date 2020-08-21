توقعات بتراجع مبيعات منتجات التصدير الرئيسية الست في النصف الثاني من هذا العام

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طبقا لنتائح مسح أجراه اتحاد التجار الكوريين مؤخرا على 6 اتحادات للمنتجات التصديرية الرئيسية، منها أشباه الموصلات، والسيارات، والمنتجات البيتروكيميائية، والسفن، وشاشات العرض، والأدوات الإلكترونية، وأجهزة المعلومات والاتصالات. من المتوقع أن تتراجع مبيعات تلك المنتجات في النصف الثاني من هذا العام، بعد أن تم تسجيل زيادة طفيفة خلال النصف الأول رغم جائحة فيروس كورونا.وأشارت نتائج المسح إلى أنه من المتوقع أن ينخفض حجم مبيعات منتجات التصديرالرئيسية الست في النصف الثاني من هذا العام بنسبة 4.2% ، بعد أن شهد زيادة بنسبة 0.3% في النصف الأول.ومن المتوقع أيضا أن يبلغ حجم صادرات تلك المنتجات في النصف الثاني من هذا العام، بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن المتوقع أن ينخفض متوسط حجم الأرباح التشغيلية للشركات التصديرية الرئيسية الكورية بنسبة 13.8% في النصف الثاني من هذا العام، بعد أن كانت نسبة الانخفاض 23.6% في النصف الأول.