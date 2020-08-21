توقعات بتراجع النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 0.5% هذا العام

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قال معهد "هيون ديه" الكوري للأبحاث الاقتصادية إنه خفَّض توقعاته لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الكوري لهذا العام من 0.3% حاليا إلى سالب 0.5%.وأضاف المعهد في تقرير له أمسِ الأحد أن هناك احتمالا كبيرا لمعاناة الاقتصاد الكوري من الركود المزدوج على شكل حرف "دبليو" خلال هذا العام.وأرجع المعهد السبب في توقعاته السلبية للاقتصاد الكوروي إلى الركود الاقتصادي الحاد الذي تعرضتْ له الاقتصادات الرئيسية في العالم خلال النصف الأول من هذا العام نتيجةً لجائحة فيروس كورونا، وزيادةِ حالة عدم اليقين في الأنشطة الاقتصادية والاستهلاك بسبب احتمال انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا.وتوقع التقرير أن ينخفض الاستهلاك المدني في كوريا الجنوبية بنسبة 3%، وأن ينخفض أيضا حجم الصادرات الكورية بنسبة 9.2% هذا العام بسبب الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب العالمي.كما توقع التقرير أيضا أن يشهد معدل البطالة في البلاد زيادة بنسبة 4% هذا العام، فيما ينخفض عدد الموظفين الجدد بمقدار 100 ألف شخص.