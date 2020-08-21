وزير المالية: مساعدات الكوارث الثانية ستختلف عن الأولى

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قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "هونغ نام كي" إن الحكومة ستتخذ قرارا بشأن تقديم مساعدات الكوارث الثانية للمواطنين لاحقا، بعد مراقبة التطورات التي ستحدث في وضع تفشي فيروس كورونا حتى نهاية هذا الأسبوع.وأضاف "هونغ" في تصريح أدلى به في اجتماع اللجنة البرلمانية لشؤون الميزانيات والحسابات الذي عقد اليوم الاثنين أن الوضع الحالي أفضل مما كان عليه في شهر مايو الماضي الذي تم فيه تقديم مساعدات الكوارث الأولى لجميع المواطنين للتغلب على أزمة كورونا.وأشار إلى أنه لم يتم بحث القضايا المتعلقة بمساعدات الكوارث الثانية في اجتماع عقد أمس الأحد بين الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة.وقال إن مساعدات الكوارث الثانية ستختلف عن المساعدات الأولى من حيث الشكل، أي أن يتم تقديمها بشكل انتقائي للفئات الضعيفة، مشيرا بذلك إلى موقف الحكومة السلبي بشأن مساعدات الكوارث الثانية.