محافظ البنك المركزي الكوري يتوقع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي بسب كورونا

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قال محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" إنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة انتعاش الاقتصاد الكوري بسبب تصاعد وباء فيروس كورونا في البلاد.وأضاف "لي" في تصريح أدلى به في اللجنة البرلمانية للتخطيط المالي اليوم الاثنين أن الاقتصاد الكوري قد شهد مؤشرا للتحسن في الآونة الأخيرة نتيجة لزيادة الصادرات والاستهلاك، إلا أنه زادت حالة من عدم اليقين مرة أخرى نتيجة للزيادة الأخيرة في تفشي فيروس كورونا.وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من الركود بشكل طفيف منذ شهرمايو الماضي بسبب استئناف الأنشطة الاقتصادية، لكنه أضاف أن حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي مازالت قائمة بسبب الاستمرار في انتشار فيروس كورونا.وقال المحافظ "لي" إن البنك المركزي سيستمر في تنفيذ السياسة المالية التحفيزية لدعم انتعاش الاقتصاد الكوري، وأنه سيراقب عن كثب تأثيرات جائحة كورونا على المجالات المالية والاقتصادية في البلاد.