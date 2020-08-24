الرئيس مون يحث على التعاون الشعبي في إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى تعاون المواطنين في جهود الحجر الصحي، وسط عودة ظهور عدوى كورونا.وفي الاجتماع الأسبوعي مع كبار مساعديه اليوم الاثنين، قال الرئيس إن الفشل في احتواء الانتشار بوضعه الحالي سيؤدي حتمًا إلى رفع درجة التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث الأعلى.وبينما حذر "مون" أن الوضع الحالي أكثر خطورة من العدوى الجماعية التي كانت مرتبطة بطائفة "شينتشونجي" في مدينة "ديغو"، قال الرئيس إن رفع مستوى التباعد الاجتماعي ليس خيارًا سهلًا، وأضاف أنه سيوقف الحياة اليومية، وسيؤدي إلى الإضرار بالوظائف وقد يكون له تأثير اقتصادي هائل.كما أعرب الرئيس عن عدم التسامح مطلقًا مع الأعمال التي تهدد المواطنين وسلامتهم، مضيفًا أن التعطيل الخبيث والمنهجي لجهود الحجر الصحي يعد جرائم ضد المجتمع.وأضاف أن رفض اتباع الأوامر الإدارية وعدم التعاون والسلوكيات المنحرفة الأخرى غير مقبولة أيضًا.وبينما شدد على الحاجة إلى ممارسة سلطة الدولة بصرامة للدفاع عن السلامة العامة، دعا مون أيضًا إلى تعاون المواطنين في الالتزام بالمستوى الثاني من التباعد الاجتماعي، مثل ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات.