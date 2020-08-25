وزيرة التجارة الكورية تسعى لدعم اليابان في ترشيحها لرئاسة منظمة التجارة العالمية

Photo : YONHAP News

دعت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" اليابان إلى تقديم الدعم لمحاولتها لأن تصبح الرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية.وفي مقابلة مكتوبة مع وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، نُشرت يوم أمس الاثنين، نأت "يو" بنفسها عن الحديث عن النزاع طويل الأمد بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن قيود التصدير اليابانية، وقالت إن انتخابها كرئيسة لمنظمة التجارة العالمية لا علاقة له بهذه القضية الثنائية بين البلدين.وتعهدت "يو"، في حالة انتخابها، بأداء دورها بأمانة كممثلة عليا لمصالح الدول الأعضاء على أساس الحياد والإنصاف. وأكدت من جديد إيمانها بأن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ليس له موقف يمثل دولا معينة، كما أكدت أيضا أن كوريا الجنوبية واليابان في نفس الموقف عندما يتعلق الأمر بحاجتهما إلى التجارة الحرة والأنظمة متعددة الأطراف.ويذكر أن "يو" تتنافس مع سبعة مرشحين آخرين على رئاسة منظمة التجارة العالمية، لكن يُقال إن الحكومة اليابانية تعارض ترشيحها.