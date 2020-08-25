رحلات آبيه المتتالية إلى المستشفى تزيد من الشائعات حول حالته الصحية

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زار رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" المستشفى للمرة الثانية خلال ثمانية أيام، مما أثار المزيد من التكهنات بشأن حالته الصحية.وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، مكث "آبيه" في مستشفى جامعة "كيو" في طوكيو لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة يوم أمس الاثنين من الساعة العاشرة صباحا، وكان ذلك نصف الوقت الذي أمضاه هناك خلال زيارته السابقة يوم الاثنين الماضي.وقال "آبيه" للصحفيين إن الغرض من زيارته الأخيرة هو الاطلاع على نتيجة الفحص الطبي الذي أجراه الأسبوع الماضي، في حين قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" إن نتائج فحص "آبيه" لم تتضمن أي علامات غير طبيعية. ومع ذلك، فإن هذه التأكيدات لم تكن كافية لإخماد الشائعات حول حالة "آبيه" الطبية وإمكانية أن يقدم استقالة مبكرة، حيث إن رحلته الأخيرة إلى المستشفى تعد خروجا عن ممارسته المعتادة لتلقي فحوصات طبية نصف سنوية. وكان آخر فحص طبي منتظم أجراءه "آبيه" في أواخر شهر يونيو الماضي.ويذكر أن "آبيه" هو رئيس الوزراء الأطول خدمة في اليابان، حيث قضى في منصبله ألفين و799 يوما حتى يوم أمس الاثنين، متغلبا على صاحب الرقم القياسي السابق، عمه "إيساكو ساتو".