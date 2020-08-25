محادثات بين الحكومة والأطباء حول خطط الإصلاح الطبي

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اتفقت الحكومة والجمعية الطبية الكورية على إجراء محادثات على مستوى العمل لحل النزاعات بينهما حول خطط الإصلاح الطبي، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن وقف خطط الإضراب الوشيك من قبل الأطباء.ووفقا لسكرتارية رئيس الوزراء، تبادل الجانبان الآراء حول الحاجة إلى التعامل مع أزمة وباء كورونا-19 ومناقشة القضايا الثنائية، وذلك خلال اجتماع استمر 70 دقيقة.كما وعد المشاركون في الاجتماع، بقيادة رئيس الوزراء "جونغ سي كيون"، ومشاركة وزير الصحة "بارك ننغ هو"، ورئيس الجمعية الطبية الكورية "تشيه ديه جيب"، بإجراء مناقشات على مستوى العمل لحل المشكلات ذات الصلة بسرعة.وقال الوزير "بارك" للصحفيين بعد الاجتماع إنه تم إجراء "مناقشات إيجابية" في سبيل حل مشكلة العمل الجماعي للأطباء. ومن جانبه، أكد "تشيه" على أنه تم إجراء محادثات "صريحة وجادة"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لم تتم تسوية الخلافات بعد، وتعهد بالضغط من أجل تنفيذ إضراب عام اعتبارا من يوم الغد الأربعاء كما هو مخطط له.ويذكر أنه في اجتماع سابق مع رئيس الوزراء "جونغ"، وافقت جمعية الأطباء المتدربين على المشاركة بنشاط في الخدمات الطبية ذات الصلة بفيروس كورونا-19، مما أثار الآمال في إمكانية تسوية النزاع بين الحكومة والأطباء قريبا.