ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا للشهر الرابع في أغسطس

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ارتفعت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس الجاري، على خلفية التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي، رغم الموجة الأخيرة من تفشي فيروس كورونا في البلاد.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك المركب في البلاد قد سجل 88,2 نقطة في شهر أغسطس الجاري، بزيادة 4 نقاط مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد انخفض المؤشر إلى 70,8 نقطة في شهر أبريل بسبب وباء كورونا، قبل أن ينتعش خلال الأشهر الأربعة التالية، لكن البنك المركزي قال إن بيانات أغسطس لا تعكس المخاوف بشأن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس في أثناء إجراء الاستطلاع قبل يوم 15 أغسطس، عندما قررت الحكومة الكورية تشديد قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة.