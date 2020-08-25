رئيس الوزراء الكوري يتوقع إنتاج علاج لفيروس كورونا هذا العام

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توقع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جونغ سي كيون" أن تتمكن كوريا من التوصل إلى علاج لفيروس كورونا في غضون هذا العام، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل جاهدة على إحراز تقدم في هذا الصدد.وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال جلسة للجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والتسوية، أمس الاثنين، حيث قال "جونغ" إنه يتم حاليا تطوير علاجات محلية لفيروس كورونا، بما في ذلك العلاجات التي تستخدم بلازما الدم وبعض الأدوية الموجودة.وفيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا، قال رئيس الوزراء إن كوريا تتبع نهجا ثنائي المسار، حيث تقوم بتطوير اللقاحات بمفردها، مع تأمين اللقاحات التي طورتها دول أخرى.وأضاف أن الحكومة تستعد لتأمين لقاحات كافية في الوقت المناسب في حالة تطوير لقاحات آمنة وموثوقة من قبل دول أخرى.