توقعات بحدوث تأثيرات لإعصار بافي على جزيرة جيجو اعتبارا من ليلة الثلاثاء

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يتجه إعصار "بافي" حاليا إلى الشمال نحو شبه الجزيرة الكورية، حيث يتوقع أن يصل إلى المياه بالقرب من جزيرة جيجو في غضون اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يؤثر إعصار "بافي"، الذي يعد الثامن في هذا الموسم، على جزيرة جيجو الجنوبية اعتبارا من ليلة اليوم الثلاثاء، بينما ستتعرض البلاد بأكملها لتأثيره المباشر يوم الغد الأربعاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الإعصار المتجه شمالا في المياه على بعد 500 كيلومتر جنوب جزيرة جيجو حتى صباح اليوم الثلاثاء، سوف يمر عبر المياه التي تقع غرب جزيرة جيجو بعد ظهر الغد الأربعاء. ومن المتوقع أن يمر الإعصار بالساحل الغربي للبلاد بالقرب من "تيه آن" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، في وقت مبكر من يوم الخميس، قبل أن يصل إلى اليابسة في مقاطعة "هوانغ هيه" في كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يجلب الإعصار أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى البلاد، بدءا من جزيرة جيجو اعتبارا من ليلة الثلاثاء. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يجلب إعصار "بافي" رياحا قوية تصل سرعتها إلى 60 مترا في الثانية في مناطق جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية الغربية في مقاطعة جولا. ومن المتوقع أن تستقبل جزيرة جيجو ما يصل إلى 500 ملليمتر من الأمطار الغزيرة عندما يمر الإعصار بالمنطقة، بينما سيصل معدل هطول الأمطار على مقاطعة جولا وجبل جيري إلى ما بين 100 و300 ملليمتر، وسوف تتلقى المناطق الأخرى ما بين 30 إلى 150 ملليمترا من الأمطار.