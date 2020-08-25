مدينة سيول تدرس تطبيق زيادات في رسوم النقل العام

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تدرس إدارة مدينة سيول حاليا مسألة تطبيق زيادة في رسوم النقل العام، بما يصل إلى 300 وون، أي ربع دولار.وقالت حكومة مدينة سيول يوم أمس الاثنين إنها تدرس تطبيق زيادات تتراوح بين 200 و300 وون على أسعار تذاكر مترو الأنفاق والحافلات العادية وحافلات الضواحي.ويذكر أن السعر الأساسي الحالي لتذكرة مترو الأنفاق هو 1250 وون، بينما يبلغ سعر تذكرة الحافلات داخل المدينة 1200 وون، وحافلات الضواحي 900 وون.وصرح مصدر مسؤول في بلدية مدينة سيول بأنه يجب رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتكبد شركة مترو سيول خسائر قدرها تريليون وون هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.وكانت بلدية سيول قد تراجعت عن رفع أسعار التذاكر في العام الماضي، بينما قامت مقاطعة كيونغ كي برفعها.وقال المصدر إن تطبيق مثل هذه الزيادة يتطلب عمل الإجراءات اللازمة، بما في ذلك عقد جلسات استماع عامة والحصول على موافقة من مجلس المدينة. وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية متفاقمة السوء، وأنه لم يتقرر أي شيء بعد في هذا الصدد.