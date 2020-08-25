تحويل المدارس في منطقة سيول الكبرى إلى الفصول عبر الإنترنت حتى 11 سبتمبر

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تقرر تحويل رياض الأطفال والمدارس في منطقة سيول الكبرى إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت اعتبارا من يوم الغد الأربعاء، وسط الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا-19.وأعلنت وزيرة التعليم "يو أون هيه" اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي طارئ مشترك مع كبار مسؤولي التعليم في سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون، أنه اعتبارا من يوم الغد الأربعاء سيتعين على طلاب رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في منطقة العاصمة الكبرى، البقاء في منازلهم وتلقي دروسهم عبر الإنترنت، حتى يوم 11 سبتمبر القادم.لكن هذا الأمر الطارئ لن ينطبق على طلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية، الذين يحتاجون إلى الاستعداد لامتحان دخول الجامعات.وسوف تسمح الحكومة أيضا للمدارس الخاصة والمدارس التي تضم أقل من 60 طالبا باتخاذ قرار بمفردها بشأن الانتقال إلى الدروس عبر الإنترنت.