280 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 280 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 17 ألفا و945 شخصا.وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد سجلت أكثر من 100 إصابة جديدة يوميا على مدى 12 يوما متتاليا، وذلك لأول مرة منذ أن سجلت البلاد إصابات مماثلة خلال الفترة من يوم الثاني والعشرين من فبراير وحتى الرابع عشر من مارس الماضي.ومن بين حالات الإصابة الـ280 الجديدة، 264 حالة محلية المصدر، منها 134 حالة في سيول، و63 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و15 حالة في مدينة إنتشون، و10 حالات في مدينة ديجون، و9 حالات في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و8 حالات في مقاطعة كانغ وان، و4 حالات في كل من مدينة كوانغ جو ومقاطعة شمال تشولا، و3 حالات في كل من مدينة بوسان ومدينة سيجونغ ومقاطعة جيجو، وحالتان في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وحالة واحدة في مقاطعة جنوب تشولا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 310 حالات وفاة حتى الآن، بزيادة حالة واحدة مقارنة باليوم السابق.