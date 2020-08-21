وزير التوحيد: نسعى لتوسيع التعاون بين الكوريتين في المجالات الإنسانية والثقافية والتجارية

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قال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" إنه سيقوم بتوسيع آفاق التعاون بين الكوريتين من خلال تنفيذ المشاريع الإنساني والتبادل الاجتماعي والثقافي والتجارة صغيرة الحجم.جاء ذلك في تقرير قدمه الوزير اليوم الثلاثاء إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الدبلوماسية والتوحيد ، وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى كسر الجمود في العلاقات بين الكوريتين.وأوضح أن الوزارة تخطط لاستعادة الحوار بين البلدين واستئناف قناة الحوار الرئيسية بين الكوريتين وتعزيز التعاون في المجالات الصحية وحماية البيئة ومواجهة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى الربط البري بين البلدين من خلال السكك الحديدية وشبكة الطرق .وأضاف أنه سيعرض اقتراحا على كوريا الشمالية لإجراء دراسة مشتركة حول الأوضاع في المنطقة منزوعة السلاح، وبذل الجهود المشتركة لإدراج مواقع التراث في شبه الجزيرة الكورية ضمن قائمة اليونسكو، والتعاون في الحجر الصحي، والإدارة المشتركة لنهر هان، بالإضافة إلى التعاون في مجال الغابات والزراعة.