سيول تعزز جهودها الدبلوماسية لاستئناف الحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها تخطط للاستمرار في تنسيق استراتيجيتها مع الولايات المتحدة استعدادا لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.جاء هذا الإعلان في تقرير قدمته وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إلى اللجنة البرلمانية لشؤون الدبلوماسية والتوحيد، حيث قالت الوزارة إنها ستعزز جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الزخم للحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة ضمن عمليات السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت أنها ستستمر في إجراء مباحثات شاملة مع الولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والعلاقات بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وإنشاء نظام مستدام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.وتخطط الوزارة للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق مبادرة الحكومة الكورية الجنوبية للسلام والتي تسعى لتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية.وأضافت الوزارة أنها ستبحث مع الجانب الصيني تحقيق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن.