صادرات الراميون الكورية تضاعفت ثلاث مرات في أربع سنوات

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زاد حجم الصادرات الكورية من المعكرونة سريعة التحضير"الراميون" 3 أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات الراميون قد بلغ 137 ألفا و284 طنا في العام الماضي، بعد أن كان 55 ألفا و378 طنا عام 2015.وشهدت قيمة صادرات الراميون زيادة من 218 مليونا و799 ألف دولار عام 2015 إلى 466 مليونا و996 ألف دولار في العام الماضي.وقال التقرير إن حجم صادرات الراميون للصين بلغ 41 ألفا و537 طنا في العام الماضي ، وبذلك احتلت الصين المركز الأول من حيث استيراد الراميون الكوري.وتلتها الولايات المتحدة ب14 ألفا و908 أطنان، واليابان بـ9 آلاف و638 طنا، وأستراليا بـ6 آلاف و147 طنا، ثم تأتي كل من إندونيسيا وتايوان وفيتنام وتايلاند والفلبين وماليزيا.ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الراميون الكوري بسبب قضاء الناس المزيد من الوقت في المنازل بسبب جائحة كورونا.