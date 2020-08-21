الرئيس مون يدعو إلى تعزيز الحجر الصحي والعناية بالاقتصاد في آن واحد

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى استجابة اقتصادية غير عادية، مشيرا إلى أن البلاد ستواجه صعوبات اقتصادية إذا طال أمد تطبيق الدرجة الثانية من قواعد التباعد الاجتماعي.وشدد الرئيس "مون" في اجتماع لمجلس الوزراء عقده اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة على أهمية تعزيز الحجر الصحي والعناية بالاقتصاد في آن واحد.ووجه "مون " الوزراء المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة تغيير اتجاه السياسات الاقتصادية الذي تم الإعلان عنه للنصف الثاني من هذا العام، انسجاما مع المتغيرات التي حدثت في الأوضاع الاقتصادية.كما دعا الوزراء إلى بذل الجهود للإنفاق المالي الحكومي وفق الخطط المرسومة في أسرع وقت، وضخ الأموال اللازمة لإعادة ما دمرته الفيضانات ومواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.وطالب الرئيس "مون" الوزراء بإيلاء اهتمامهم الخاص إلى إيجاد وظائف جديدة ودعم الفئات الضعيفة وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمحلات الصغيرة.كما أكد على ضرورة تنفيذ مشروعات الدعم الكورية الجديدة دون تردد، وتعزيز شبكة الأمن الوظيفي والاجتماعي.