الحكومة الكورية تدرس تمديد حظر بيع الأسهم على المكشوف لمدة 6 أشهر

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من المتوقع أن تمدد السلطات المالية في كوريا الجنوبية حظر بيع الأسهم على المكشوف على الرغم من الاتجاه الصعودي الأخير لسوق الأسهم رغم المخاوف من تأثير عودة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.وقال مسؤول في الكتلة الحاكمة يوم أمس الثلاثاء إنه من المحتمل أن يتم تمديد حظر بيع الأسهم على المكشوف لمدة ستة أشهر أو نحو ذلك، وأضاف أن إعلانا ذا صلة سيصدر اليوم الأربعاء أو الغد الخميس.وكانت لجنة الخدمات المالية قد أصدرت في مارس حظرا على بيع الأسهم على المكشوف لمدة ستة أشهر كجزء من تدابير استقرار السوق، بعدما تعثرت الأسواق المالية بسبب الأزمة الناجمة عن وباء كورونا.وتخطط لجنة الخدمات المالية لوضع اللمسات الأخيرة على قرار التمديد المحتمل قبل انتهاء صلاحية الحظر في غضون هذا الأسبوع، عندما تعقد اجتماعاتها المنتظمة.