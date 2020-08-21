إضراب الأطباء يبدأ اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

تخطط الجمعية الطبية الكورية لتنظيم إضراب احتجاجا على خطط الإصلاح الطبي، رغم الانتشار المتزايد لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.وقالت الجمعية أمس الثلاثاء إن إضراب الأطباء في جميع أنحاء البلاد سيمضي قدما كما هو مخطط له اعتبارا من اليوم الأربعاء ولكن سيتم تنفيذه بطريقة عدم الاتصال مع مراعاة إرشادات الحكومة للتباعد الاجتماعي من المستوى الثاني. وقد نُظم الإضراب الأول للأطباء في منطقة يوئيدو في سيول، وفي عدة مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد يوم 14 أغسطس، بمشاركة أكثر من 25 ألف طبيب في المسيرات الاحتجاجية.وبموجب الخطة، سيتم بث الخطب التي سيلقيها رئيس الجمعية "تشيه ديه جيب" وممثلو الأطباء العاملين والأطباء المتدربين وطلاب كليات الطب، خلال فترة الإضراب التي تستمر ثلاثة أيام، وذلك عبر الإنترنت على مواقع الويب الخاصة بالمنظمات ذات الصلة.وتأتي هذه الخطوة بعد عدة جولات من المفاوضات بين الجمعية وكبار المسؤولين الحكوميين، بمن في ذلك رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" ووزير الصحة "بارك ننغ هو"، حول خطط الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب وإجراءات الإصلاح الأخرى. وقد انتهت المحادثات بين الجانبين دون اتفاق، سوى الاستمرار في إجراء المناقشات.