إعصار بافي يمر على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب جيجو

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مرّ إعصار "بافي" على بُعد حوالي 400 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من جزيرة جيجو بعد ظهر أمس الثلاثاء. وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن إعصار "بافي"، وهو الإعصار الثامن في هذا الموسم، قد تحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 12 كيلومترا حتى الساعة 3 من مساء أمس.وفي أثناء مروره عبر المياه جنوب جيجو تطور الإعصار، الذي يعتبر متوسط الحجم، إلى نظام ضغط مركزي يبلغ حوالي 940 هيكتو باسكال، بسرعة رياح قصوى تبلغ 40 مترا في الثانية. وحذر خبراء الطقس من أنه يمكن أن يصبح أحد أقوى الأعاصير التي تضرب البلاد.وتشهد جيجو وبعض المناطق الساحلية الجنوبية من البر الرئيسي لكوريا بالفعل أمطارا تحت تأثير الإعصار، كما ستمتد الأمطار على مستوى البلاد اليوم الأربعاء.وبالتوازي مع ذلك، قررت وزارة الداخلية والسلامة تحديث نظام الإنذار من الأزمات، من درجة المراقبة إلى درجة التنبيه، في الساعة 4 من مساء أمس، في حين قرر المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة رفع نظام الاستعداد للطوارئ بمقدار درجة إلى المستوى الثاني.