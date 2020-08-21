جزيرة جيجو تخضع لتأثير إعصار بافي القوي

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يقترب إعصار "بافي" من شبه الجزيرة الكورية، حيث أصبحت جزيرة جيجو بالفعل تحت تأثيره المباشر بدءا من صباح اليوم الأربعاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الإعصار، الذي بدأ يتجه نحو الشمال في المياه على بعد 260 كيلومترا جنوب غرب جزيرة جيجو اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، سيمر عبر المياه غرب الجزيرة بعد ظهر اليوم. ومن المتوقع أن ينتقل الإعصار شمالا على طول الساحل الغربي للبلاد بين ليلة الأربعاء وفجر الخميس، قبل أن يصل إلى مقاطعة "هوانغ هيه" في كوريا الشمالية.وسوف تتعرض أراضي كوريا الجنوبية بأكملها لتأثير هذا الإعصار، الذي يعد الثامن خلال الموسم الحالي، يوميْ الأربعاء والخميس. وأشار تقرير هيئة الأرصاد الجوية إن "بافي" سينمو ليصبح إعصارا "قويا للغاية" صباح اليوم الأربعاء، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية تزيد سرعتها عن 40 مترا في الثانية على جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الغربية.ومن المتوقع أن تتلقى جزيرة جيجو ما يصل إلى 500 ملليمتر من الأمطار الغزيرة عندما يمر الإعصار بالمنطقة، بينما من المرجح أن يصل معدل هطول الأمطار إلى ما بين 100 و300 ملليمتر في مقاطعاتيْ شمال وجنوب جولا وجبل جيري، بينما ستهطل أمطار على المناطق الأخرى بمعدل يتراوح بين 30 و150 ملليمترا.