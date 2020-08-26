زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى بذل جهود وقائية ضد فيروس كورونا وإعصار بافي

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ترأس الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعا رئيسيا لحزب العمال الحاكم، حيث تمت مناقشة تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا، ومعالجة الأضرار التي ستنجم عن إعصار "بافي".وقال تقرر نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، إن كيم ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال في اليوم السابق.وجاء الاجتماع في الوقت الذي من المتوقع أن يؤثر فيه إعصار "بافي" على كوريا الشمالية يوميْ الأربعاء والخميس، فيما تستمر حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا المطولة في الدولة الشيوعية.وقد دعا "كيم" إلى اتخاذ تدابير "شاملة" لمنع وقوع إصابات بسبب الإعصار وتقليل الأضرار التي ستلحق بالمحاصيل، وأمر العمال باتخاذ تدابير وقائية على الفور. وقالت الوكالة إنه تم خلال الاجتماع أيضا تقييم بعض العيوب في أعمال الطوارئ، والتحقق من مدى انتشار فيروس كورونا. وشدد "كيم" على الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة تشمل الحزب والمجتمع بأكمله لاستكمال والحفاظ على موقف مكافحة الوباء والقضاء على بعض العيوب في الجهود ذات الصلة.