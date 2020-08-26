بدء إضراب الأطباء وسط موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا في كوريا

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سينظم عشرات الآلاف من الأطباء في كوريا الجنوبية إضرابا واسع النطاق كما هو مخطط له احتجاجا على توجهات الحكومة لإصلاح القوى العاملة الطبية.وقالت الجمعية الطبية الكورية إن الأطباء، بمن فيهم المتدربون والمقيمون في المستشفيات العامة، والممارسون في العيادات، سيبدؤون إضرابا على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأربعاء. وتطالب الجمعيةُ الحكومةَ بسحب خطتها للإصلاح الطبي، بما في ذلك خطوة لزيادة عدد طلاب الطب، وفتح كلية طب عامة جديدة.ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه الذي تنظمه الجمعية الطبية الكورية. وفي الإضراب السابق في يوم 14 أغسطس، نظم الأطباء مسيرة ضخمة في سيول، لكن الإضراب الجديد سيشهد الاحتجاجات على الإنترنت دون تنظيم أي مسيرة في الهواء الطلق، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا مجددا.وقد بدأ الآلاف من الأطباء المتدربين إضرابا منذ أواخر الأسبوع الماضي، وبحسب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، فقد شارك في الإضراب حوالي ستة آلاف من بين حوالي عشرة آلاف طبيب متدرب، حتى يوم أمس الثلاثاء، أي بنسبة 58,3%.