الحكومة الكورية تصدر أمرا للأطباء المضربين بالعودة إلى العمل

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أصدرت الحكومة الكورية أمرا للأطباء الموجودين في منطقة سيول الكبرى بالعودة إلى العمل.وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية "بارك ننغ هو" في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إنه قد أصدر أمرا بالعودة إلى العمل في الساعة 8 صباحا للأطباء المتدربين والمقيمين والأطباء المضربين في منطقة سيول وكيونغ كي وإنتشون.وتخطط الحكومة لإجراء تحقيقات في الموقع للتأكد مما إذا كان الأطباء المضربون قد عادوا إلى العمل، بدءا بغرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة في منطقة العاصمة.وسوف توسع الحكومة عمليات التفتيش في الموقع لتشمل غرف الجراحة والولادة في منطقة العاصمة، وكذلك غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة في المناطق الأخرى. وقال وزير الصحة إن الذين سيرفضون الامتثال لهذا الأمر سيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون وون، أي حوالي 25 ألف دولار.