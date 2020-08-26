ارتفاع معنويات الأعمال في كوريا للشهر الرابع في أغسطس

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تحسنت معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس الجاري رغم زيادة انتشار فيروس كورونا.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد وصل إلى 66 نقطة في شهر أغسطس، بزيادة مقدارها 4 نقاط مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق.وقد ظل المؤشر يرتفع لمدة أربعة أشهر متتالية منذ أن كان 51 نقطة في أبريل، على الرغم من أنه لا يزال أقل مما كان عليه في ديسمبر 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا، عندما بلغ وقتها 76 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقال مسؤول في البنك المركزي إن أحدث مؤشر لا يعكس بشكل كامل المخاوف بشأن الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.ومن ناحية أخرى، قفز مؤشر الشركات المصنعة بمقدار 7 نقاط على أساس شهري، ليصل إلى 66 نقطة في أغسطس، وذلك على خلفية انتعاش مبيعات قطع غيار السيارات. وارتفع مؤشر مسح الأعمال للشركات غير المصنّعة، التي تشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بمقدار نقطة واحدة، ليصل إلى 66 نقطة.