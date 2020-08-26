عودة الدراسة عبر الإنترنت في جميع المدارس في منطقة سيول الكبرى

Photo : YONHAP News

عادت المدارس في منطقة سيول الكبرى إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا-19.وقالت وزارة التعليم إن الطلاب في 7826 روضة أطفال ومدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية في العاصمة سيول والمنطقة المحيطة بها، سيتوجب عليهم البقاء في منازلهم وتلقي دروسهم عبر الإنترنت حتى يوم 11 سبتمبرالقادم.وبالنسبة للطلاب في الصف الثالث الثانوي الذين يحتاجون إلى التحضير لامتحان الجامعة الذي تديره الدولة والمقرر إجراؤه يوم 3 ديسمبر، فلن ينطبق عليهم هذا القرار، كما لن ينطبق القرار على باقي المدارس في باقي أنحاء البلاد، حيث ستستمر في العمل ولكن بحد أقصى ثلث إجمالي عدد الطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة، والثلثين في المدارس الثانوية. وسيُسمح لهذه المدارس بمزج الفصول الدراسية دون اتصال بالإنترنت والتعلم عن بُعد في إطار التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني. وقد أمرت وزارة التعليم يوم أمس الثلاثاء جميع المدارس في منطقة العاصمة الكبرى بالانتقال بالكامل إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت في استجابة وقائية للزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وجاء هذا القرار بعد أن ثبتت إصابة 150 من الطلاب و43 من المدرسين بفيروس كورونا في منطقة العاصمة على مدار الأسبوعين الماضيين منذ يوم 11 أغسطس.