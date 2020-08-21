أخت الزعيم الكوري الشمالي تسيطر على أهم السلطات في بلادها

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صرح "جونغ كيونغ دو" وزير الدفاع الكوري الجنوبي أمس بأنه يعتقد أن "كيم يو جونغ" نائبة مدير القسم الأول في حزب العمل الكوري الشمالي، أخت الزعيم الكوري الشمالي تسيطر على قسم التوجيه التنظيمي الذي يمثل أهم السلطات في كوريا الشمالية.ردا على سؤال "يون جو كيونغ" النائب في حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي: هل تسيطر نائبة المدير على القسم بالفعل؟ أجاب جونغ بأنه يعتقد ذلك. وذكر أن كيم جونغ اون زعيم كوريا الشمالية يسيطر على جميع السلطات في كوريا الشمالية باعتباره القائد الوحيد المشرف على الحزب والحكومة والقوات المسلحة معا ولكنه يحكم البلاد من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات على أتباعه.ووافق وزير الدفاع جونغ على تحليل بأن أخت الزعيم الكوري الشمالي تشرف على الإستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلا نعم . ذلك صحيح لأنها صرحت بذلك بنفسها.وفيما يتعلق بتوقعات مفادها أن كيم قد تلغي الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين وتقوم باستفزازات عسكرية جزئية، صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي بأنه لم يلاحظ أي تحرك خاص بهذا الاتجاه.وعما إذا كان هناك إجراءات عسكرية في الحسبان ردا على أي استفزازات، أجاب بنعم. كما أضاف أنه سيبذل أقصى ما بوسعه للحفاظ على الأمن وحياة الشعب الكوري الجنوبي وممتلكاته