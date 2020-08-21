وفد اقتصادي صيني يزور البلاد لجذب الاستثمارات

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يقوم وفد اقتصادي صيني من مدينة "يينتشونغ" حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية من أجل القيام بأنشطة تتعلق باستقطاب الاستثمارات ، وهذا الوفد هو أول وفد صيني يزور البلاد منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.ووفقا لمصادر دبلوماسية صينية مطلعة، فقد وصل الوفد المكون من 16 شخصا إلى البلاد يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر، وقام بأنشطة مختلفة لاستقطاب الاستثمارات من خلال زيارة عدد من الشركات الكورية الكبيرة، بما فيها شركة "هيونداي" لصناعة السيارات.وأوضحت المصادر أن هذه الزيارة تجري رغم تقييد التبادلات التجارية بين البلدين بسبب الإجراءات الانتقامية الصينية بسبب نشر النظام الدفاعي الجوي الأمريكي في كوريا الجنوبية، مما يدل على رغبة الجانب الصيني في استقطاب الاستثمارات الفعالة.وتمثل هذه الزيارة إلى جانب زيارة المسؤول الصيني الكبير"يانغ جيتش" الأسبوع الماضي، التي ناقشت موضوع زيارة الزعيم الصيني"شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية خلال هذا العام، مؤشرا على تفعيل التبادلات الاقتصادية بين البلدين.ومن الجدير بالذكر أن مدينة "يينتشونغ" الصينية من أهم المدن الصينية التي تعمل فيها الكثير من الشركات الكورية وتستورد كثيرا من السيارات ومستحضرات التجميل الكورية.من ناحية أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن حوالي 100 من رجال الأعمال الكوريين سيسافرون إلى الصين على متن الطائرة التي ستقل الوفد الصيني العائد إلى بلاده غدا.