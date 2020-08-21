صحيفة تابعة لكوريا الشمالية تنتقد المناورات الكورية الجنوبية - الأمريكية الحالية

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أعادت إحدى القنوات التلفزيونية الكورية الشمالية للدعاية في الخارج مرة أخرى انتقاد المناورات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية -الأمريكية التي انطلقت يوم الثامن عشر من هذا الشهر.ونشرت صحيفة "جوسون شينبو" التابعة لاتحاد الكوريين الشماليين المقيمين في اليابان مقالة بعنوان "أهمية الحذر" في عددها الصادر اليوم انتقدت فيها المناورات المشتركة محذرة من أن السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية تلعب بالنار التي قد تلتهم كل شيء في هذا الوقت الدقيق، على حد قولها.ودعت إلى عدم نسيان حقيقة أن القوات المسلحة الكورية الشمالية تراقب عن كثب جميع التصرفات الرامية إلى غزوها، على حد زعمها، مشددة على أن كوريا الشمالية على أهبة الاستعداد لتوجيه الضربات الانتقامية المسبقة إلى جميع، من وصفتهم بالغزاة.وقالت إن التصرفات التي وصفتها الصحيفة بالخاطئة للسلطات الكورية الجنوبية قد تجلب المزيد من التعقيدات إلى العلاقات بين الكوريتين مشددة على أنه يتوجب عليها اتخاذ الحذر من أجل قضاء شهر أغسطس الحالي دون مشاكل.