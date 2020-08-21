كوريا الجنوبية ضيف شرف في معرض موسكو الدولي للكتاب الأسبوع القادم

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صرح الاتحاد الكوري لثقافة النشر بأن كوريا ستشارك بصفتها ضيف شرف في معرض موسكو الدولي للكتاب لعام 2020.يُعد المعرض الدولي أكبر معارض الكتب المقامة في روسيا واتحاد الدول المستقلة. ومن المقرر أن يقام معرض هذا العام في العاصمة الروسية وعبر الإنترنت على مدار 5 أيام من الثاني إلى السادس من الشهر القادم.وتأتي مشاركة كوريا الجنوبية كضيف الشرف في المعرض احتفالا بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعدت أنواع مختلفة من البرامج ذات الصلة عبر الإنترنت في ظل استحالة التبادلات الفيزيائية بين البلدين في الواقع بسبب جائحة كوروناوستقدم كوريا مختلف الاتجاهات حول المستقبل تحت شعار "المستقبل -ing ". ومن بين الفعاليات التي ستشارك بها كوريا في المعرض، محاضرات وحوارات في مجالي علوم الإنسانية والمجتمع عبر الإنترنت.