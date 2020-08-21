320 إصابة جديدة بكورونا في البلاد أمس

Photo : YONHAP News

بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا 320 حالة خلال أمس ليتخطى العدد مرة أخرى مستوى 300 حالة لأول مرة منذ 3 أيام بعد تخطيه مستوى 200 حالة ليومين متتاليين . ومن بين الحالات 307 حالات إصابة محلية المصدر و13 حالة من الوافدين من الخارج. كما زاد عدد الوفيات حالتين حيث بلغ إجمالي الوفيات التراكمية 312 حالة لتمثل نسبة الوفاة 1.71 %.ومن بين الإصابات الجديدة 237 حالة في العاصمة سيول ومحيطها، كان نصيب العاصمة سيول منها 112 حالة ، و98 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، و27 حالة في مدينة "إينتشون".بالإضافة إلى ذلك شهدت مقاطعة "كانغ وون" 18 حالة، ومقاطعة جنوب "جولا" 13 حالة، ومقاطعة جنوب "تشونغ تشونغ" 12 حالة وكل من مدينتيْ "كوانغجو" و"ديجون" ومقاطعة شمال "جولا" 7 حالات، بحيث شهدت جميع مناطق البلاد باستثناء مقاطعتي شمال "تشونغ تشونغ" وشمال "كيونغ سانغ".وفي السياق ذاته بدأت السلطات الصحية في تأمين مزيد من الأسرة في مستشفيات العاصمة ومحيطها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة ازداد خلال الأسبوعين الأخيرين، وأصبح عدد الأسرة غير كاف لاستيعابهم . وبلغ عدد الأسرة الباقية الخاصة للحالات الخطيرة 19 سريرا من إجمالي الـ319 سريرا في العاصمة ومحيطها مما يشير إلى نقص كبير في عدد الأسرة.