مون يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إضراب الأطباء

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفقًا للقانون، ضد إضراب الأطباء هذا الأسبوع، احتجاجًا على خطة الإصلاح الطبي الحكومية، بما في ذلك توسيع حصص القبول في كليات الطب.ووفقًا للمتحدث باسم المكتب الرئاسي "كانغ مين صوك" اليوم الأربعاء، فقد أمر الرئيس أيضًا المسؤولين بمنع حدوث فراغ في الخدمة الطبية، ومواصلة المفاوضات مع المجتمع الطبي، في ظل إدارة الطوارئ المعززة.وقد أمرت الحكومة الأطباء المتدربين والمقيمين في منطقة العاصمة سيول بالعودة إلى العمل، حيث تعاني البلاد من موجة جديدة من وباء كورونا.وكانت الجمعية الطبية الكورية –التي تمثل في الغالب أطباء العيادات الخاصة– قد بدأت إضرابها الثاني لمدة 3 أيام.كما بدأت الجمعية الكورية للمتدربين والمقيمين –التي نظمت إضرابين في 7 و14 أغسطس– إضرابًا يوم الجمعة الماضي، إلى أجل غير مسمى.