حملة بايدن الرئاسية تصف معاملة الصين للإيغور بأنها «إبادة جماعية»

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قالت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية "جو بايدن" في بيان صدر أول أمس الثلاثاء إن قمع الحكومة الصينية لمسلمي الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة "شينجيانغ" الشمالية الغربية يشكِّل جريمة "إبادة جماعية".وأضاف البيان أن نائب الرئيس الأسبق "يقف ضدها ويندد بها بأشد العبارات".وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن سبب أهمية هذا التصريح هو أن الإبادة الجماعية جريمة كبرى بموجب القانون الدولي، وأن حكومة الولايات المتحدة لم تتبنَّ تلك التسمية رسميًّا إلا في مناسبات نادرة وبعد توثيق مكثف.وأوضح الموقع أن الصين رفضت بشدة أي ادعاء بأنها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في "شينجيانغ"، لكن التقارير الواردة من الصحفيين والمنظمات غير الحكومية والمحتجزين السابقين وثقت وجود حملة قمع كاسحة ضد الإيغور.ووفقًا للموقع الإخباري، فقد قدم "أندرو بايتس"، المتحدث باسم حملة "بايدن"، البيان ردًّا على تقرير غير مؤكد نشره موقع "بوليتيكو"، أفاد أن إدارة الرئيس "ترامب" تدرس تصنيف تصرفات الصين رسميًّا بأنها إبادة جماعية.