كنيسة سارانغ جيل تقدم شكوى ضد مسؤولين حكوميين

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قدمت كنيسة "سارانغ جيل"، التي كانت بؤرة تفشي الإصابات الأخيرة بكورونا في سيول، شكوى ضد مسؤولي الحكومة والشرطة.وعقد المحامون الذين يمثلون كنيسة "سارانغ جيل" في منطقة "سونغ بوك" في سيول مؤتمرًا صحفيًّا أمس الأربعاء خارج مكتب المدعي العام الأعلى.وتم تقديم شكاوى ضد رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" وعمدة سيول بالإنابة "سو جونغ هيوب" ووزير الصحة "بارك نونغ هو" ورئيس وكالة شرطة العاصمة سيول "جانغ ها يون".وقال المحامون بأن الأمر الإداري الصادر عن سلطات الحجر الصحي بفرض حظر على خدمات العبادة التي تقام وجهًا لوجه يشكل إساءة لاستخدام السلطة وينتهك الحرية الدينية.واتهموا رئيس الشرطة بمداهمة مكتب الكنيسة وتفتيشه بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي، قائلين إن ذلك يتجاوز النطاق المسموح به في مذكرة التفتيش.وقالوا إن الشرطة حصلت أيضًا على الهاتف المحمول لقس "سارانغ جيل" الرئيسي "جون كوانغ هون" في مركز سيول الطبي، حيث تم إدخاله إلى المستشفى، دون إخطار محاميه.