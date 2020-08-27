اكتشاف عدوى كورونا في وحدة عسكرية تشارك في التدريبات المشتركة بين سيول وواشنطن

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تم اكتشاف مصاب بعدوى فيروس كورونا-19 في الفيلق الأول للجيش، الذي يشارك في المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال الجيش إن المريض المصاب ليس جزءًا من المناورات، وبالتالي فإن التدريبات الثنائية ستسير وفقًا للجدول المحدد.ووفقًا لوزارة الدفاع، فقد ثبتت إصابة مسؤول مدني عن تقييم التدريبات، في مقر قيادة الفيلق الأول بالجيش، في مدينة كويانغ شمال سيول أمس الأربعاء.وقد تم وضع أعضاء الوحدة في الحجر الصحي، ويخضعون حاليًّا للاختبارات.يُذكر أن التدريبات الصيفية المشتركة مع الولايات المتحدة بدأت في 18 أغسطس وتستمر حتى يوم الجمعة.وقد زار رئيس أركان الجيش "سوه ووك" الفيلق الأول يوم الثلاثاء الماضي لمراقبة التدريبات وتشجيع الجنود، لكنه لم يتعامل مع الشخص المصاب.