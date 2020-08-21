إعصار بافي يتسبب في عمليات إجلاء وانقطاع للتيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية

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انتقل إعصار بافي إلى كوريا الشمالية اليوم الخميس، بعد أن تسبب في عمليات إجلاء وأضرار للمنشآت في المناطق الجنوبية من البلاد.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة اليوم الخميس إن الإعصار أجبر حوالي 30 شخصًا في "غوك سونغ" بمقاطعة "جولا" الجنوبية على إخلاء منازلهم، مع تزايد مخاطر الانهيارات الأرضية في المنطقة.وتلقت السلطات حوالي 100 تقرير عن الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والخاصة، بما في ذلك الأشجار على جانبي الطريق ومصابيح الإنارة في الشوارع وأعمدة الكهرباء والجدران الخارجية للمباني واللافتات.وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1,600 منزل في جزيرة "جيجو" ومقاطعة "تشونغ تشُنغ" الجنوبية بسبب الإعصار، وقد عاد التيار الكهرباء لمعظم الأسر، ما عدا حوالي 100 أسرة.وتوقفت الرحلات الجوية وخدمات العبارات حيث ضرب الإعصار المناطق الجنوبية.وتم إلغاء حوالي 440 رحلة في 11 مطارًا في جميع أنحاء البلاد منذ الأربعاء، في حين تم إيقاف حوالي 160 من عبارات نقل الركاب في 99 مسارًا بحريًّا.