إعصار بافي يصل إلى مقاطع هوانغ هيه في كوريا الشمالية

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وصل إعصار بافي الآن إلى المناطق الداخلية في كوريا الشمالية، بعد وصوله إلى مقاطعة "هوانغ هيه" في وقت مبكر من صباح الخميس.وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية إن الإعصار الثامن لهذا الموسم وصل إلى اليابسة في كوريا الشمالية في حوالي الساعة 5:30 صباحًا، بعد مروره عبر المياه الغربية لكوريا الجنوبية.وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه على الرغم من انتقال الإعصار إلى كوريا الشمالية، فمن المتوقع أن تهب رياح قوية على المنطقة الوسطى في كوريا الجنوبية في الصباح، حيث يحافظ الإعصار القوي على شدته.من المتوقع أن تهب رياح قوية تصل سرعتها إلى ما بين 30 و40 مترًا في الثانية، على المياه الغربية بالقرب من المنطقة الوسطى.ومن المرجح أن تهطل الأمطار في معظم أنحاء البلاد يومي الخميس والجمعة بسبب آثار الإعصار، حيث يُتوقع أن تتلقى المناطق الساحلية الجنوبية وجبل "جيري" أكثر من 200 مليمتر من الأمطار الغزيرة حتى يوم الجمعة، في حين من المرجح أن يصل منسوب الأمطار في مقاطعات "كيونغ سانغ" وجزيرة "جيجو" إلى ما بين 50 و150 مليمترًا. ومن المرجح أن تتلقى المنطقة الوسطى ومقاطعات "جولا" ما بين 30 و80 مليمترًا من الأمطار.