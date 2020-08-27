الأطباء المتدربون يرفضون أمر العودة إلى العمل ويهددون بالاستقالة

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قالت الجمعية الكورية للمتدربين والمقيمين أمس الأربعاء إن أعضاءها لن يمتثلوا لأمر الحكومة بالعودة إلى العمل، وأن بعض الأطباء سيقدمون استقالاتهم إلى المستشفيات اليوم الخميس.وقالت الجمعية إنه قبل صدور أمر الحكومة واصل الأطباء المتدربون العمل في علاج مرضى كورونا بناءً على طلب المستشفيات، لكنهم سينتقلون الآن إلى العمل التطوعي في علاج المصابين بعدوى الفيروس.وقد بدأ المتدربون والمقيمون إضرابهم منذ أواخر الأسبوع الماضي، احتجاجًا على خطة الإصلاح الطبية الحكومية، التي تتضمن زيادة عدد طلاب كليات الطب.وقد أصدرت الحكومة أمر العودة إلى العمل للأطباء المتدربين في منطقة سيول الكبرى اعتبارًا من الساعة 8 صباح الأربعاء، محذرة من أن عدم الامتثال للأمر قد يؤدي إلى إلغاء تراخيص الممارسة ومواجهة ما يصل إلى 3 سنوات في السجن.لكن الجمعية قالت إنها تعارض اقتراح الحكومة، وسوف تستمر في عملها الجماعي.